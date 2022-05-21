القبض على مستريح جديد بالشرقية استولى على 35 مليون جنيه من المواطنين

ألقت أجهزة الأمن القبض على مسجل خطر وصاحب مغسلة سيارات، بتهمة النصب والاحتيال على الأهالي بالشرقية، بحجة توظيف أموالهم في تجارة زيوت السيارات، واستولى على أموالهم ورفض ردها إليهم، أو دفع الفوائد المتفق عليها.

الاستثمار في زيوت السيارات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات عرف بـ«مستريح الشرقية»، له معلومات جنائية، مقيم في الشرقية يمارس نشاطاً إجراميا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة زيوت السيارات، وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه.

الاستيلاء على مبلغ 35 مليون جنيه

وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه، وتوقف بعد ذلك عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستولى على كامل المبالغ لنفسه، وبتقنين الإجراءات ضبط، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، كما حضر عدد كبير من المجني عليهم، وحرروا محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط مستريح في الغربية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل في الغربية، نجح في النصب على الأهالي بحجة استثمار أموالهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، لكنه احتال عليهم وفر بأموالهم، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين ولقب بـ«مستريح الغربية».

الاستثمار في الهواتف المحمولة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاط احتيالي من خلال استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.