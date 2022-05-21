التحفظ علي 17 طن قمح قبل تداولها خارج منظومة التوريد بالقليوبية

تحفظت الجهات المعنية بمحافظة القليوبية على كمية من القمح تمكنت مباحث التموين بالمحافظة من ضبطها لدى صاحب شونة قام بتجميع الأقماح المحلية من المزارعين، وذلك بكمية تقدر بنحو 17 طنا، بالمخالفة للقانون، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بتجميع القمح خارج المنظومة

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث التموين، يفيد قيام حملة بالتنسيق، مع مديرية تموين القليوبية، بناء على معلومات واردة بقيام صاحب شونة لتجميع الأقماح لبيعها في السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب الشونة، وتم التحفظ على نحو 17,240 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي، بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توريد 98913 طن قمح من المزارعين

في سياق آخر، أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، الانتهاء من حصاد 45500 فدان قمح من إجمالي 50 ألفا و145 فدانا على مستوى المحافظة، موضحا أن أعمال الحصاد بدأت في التزايد خاصة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، كما بدأت عملية التوريد لصوامع المحافظة ونقاط التجميع، حيث استقبلت الصوامع حتى الآن 98913 طن قمح من المزارعين.

وأكد «زايد»، في تصريحات صحفية، أن المحافظة أولت هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا، حيث كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.