عاجل.. الطاقة الدولية: دخل قطاعي الغاز والنفط سيقفز لـ4 تريليونات دولار

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أن دخل قطاعي الغاز والنفط سيقفز إلى 4 تريليونات دولار عام 2022، وذلك وفقا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

روسيا تجبر الدول غير الصديقة بشراء الغاز بالروبل

وأصبح قطاعي الغاز والنفط، مهددين خلال الفترة الأخيرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى مزيد من العقوبات ضد موسكو، ما دفع الأخيرة إلى إجبار الغرب أو من اسمتهم بالدول الصديقة بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بدلا من الدولار.

وشنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، وذلك بغرض نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد.