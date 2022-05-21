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غدًا .. فتح باب حجز وحدات كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بأقساط علي 25 عاما

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الوطن
04:44 م | السبت 21 مايو 2022
غدًا .. فتح باب حجز وحدات كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بأقساط علي 25 عاما

تبدأ مجموعة طلعت مصطفي غداً الأحد استقبال طلبات حجز وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأشارت الشركة إلى أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، ويمكن للحاجزين الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في الحصول علي الوحدة بمدد سداد تصل الي 25 عاما.

وأتاحت طلعت مصطفى لراغبي حجز الوحدات الإطلاع على تفاصيل كراسة الشروط وإجراء خطوات الحجز من خلال الموقع الالكتروني nuca.tmg.com.eg ، أو من خلال زيارة فروع المبيعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، فضلا عن الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي استفسارات العملاء على رقم 19691.

ويمكن الإطلاع على صور الوحدات السكنية المطروحة في كل من الرحاب ومدينتي عبر الرابط التالي.

 

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