عكاشة: يجب دراسة نقاط محددة للحوار الوطني بدلًا من نقل ما ينشر بمواقع التواصل

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دعوة القيادة السياسية التي أطلقها بالحوار الوطني الشامل كان من الضروري فيه أن يتم المشاركة في هذا الحوار عبر دراسة البنود التي سيجري مناقشتها بتعمق ودراسة بدلا من الأحاديث السطحية، «مش هننقل الكلام على السوشيال ميديا في الحوار الوطني الشامل».

عكاشة: الحوار الوطني سيتم بقدر عالٍ من الشفافية غير مسبوقة

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تميز على أنه سيتم بقدر عالٍ جدا من الشفافية غير مسبوقة.

عكاشة: هذا القدر من الشفافية مصحوب بقدر عال من الكرم

واستطرد: «لم نتابع أو نرَ دعوات وإشراك لكل الآراء والتيارات المختلفة في المشروع الوطني الكبير الذي تعمل عليه الدولة حاليا وعلى محاور متعددة، وهذا القدر من الشفافية مصحوب بقدر عال من الكرم بدعوة كل أصحاب الرؤى للمشاركة في الحوار».

وأوضح أن دراسة البنود والقضايا قبيل الجلوس على طاولة الحوار في الحوار الوطني سيجعلنا نتحدث عن كل الأمور بقدر أكبر من الواقعية بعد إعداد الأفكار ومناقشة المشروعات الخاصة بالدولة المصرية الوطنية الحقيقية، متابعا: «لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه حاليا من مجابهة التحديات الجمة على المستوى الدولي والإقليمي إلا برؤية القادة السياسية الرشيدة».