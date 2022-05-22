50 مدرسة بديلة للثانوي العام يمكن لأبناء الصعيد الالتحاق بها

عقب الشهادة الإعدادية، يبدأ الآباء والأمهات في صعيد مصر بالتفكير في المدرسة الثانوية ودروس أبنائهم، نظرا لارتباط الصعيد بنظام التعليم الثانوي العام، أو التعليم الثانوي التجاري.

ولكن لم تعد الثانوية العامة هي الوجهة الوحيدة لأولياء الامور لإلحاق أبنائهم عقب الشهادة الإعدادية، فيوجد الآن العديد من المدارس، المهتمة بالأنشطة الفردية والنوعية التي تهتم بمهارات الطالب، فضلا عن المدارس المهنية التي تعد الطالب من البداية لمهنة محددة، وكذلك مدارس الهيئات والمؤسسات التي تخرج جيلا جديدا لها، وكذلك المدارس التكنولوجية والتطبيقية التي تعد لغة العصر حاليا.

التقديم متاح للذكور فقط ببعض المدارس وبعضها مختلط

وبعض من هذه المدارس متاح فقط التقديم له للذكور وبعضها للإناث قط، كما أن بعضها برسوم مالية والأخير يعطي الطالب حوافز مالية وبعضهم يوفر فرص عمل فورية وتدريبات مدفوعة للطلاب، وكذلك البعض محدد فقط لطلاب محافظة دون غيرها، فضلا عن مدارس اللغات المعتمدة دوليا وكذلك التعليم الفني والصناعي والزراعي بنظامية الخمس والثلاث سنوات.

50 مدرسة يمكن لأبناء الصعيد الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية

وتقدم «الوطن» لمواطني صعيد مصر 50 مدرسة يمكن التقديم بها عقب الشهادة الإعدادية، فلا يقتصر التقديم فقط على المدارس الثانوية العامة.

1-مدرسة توشيبا العربي

2-مدرسة السويدى الثانوى

3-مدرسة weللإتصالات

4-مدرسة الضبعة النووية

5-مدرسة الطاقة الشمسية

6-مدرسة غبور للسيارات

7-المجمع التكنولوجى المتكامل الثانوى

8-مدرسة السكك الحديد والطرق

9-مدرسة الذهب والمجوهرات

10-مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى

11-مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

12-مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر

13-مدارس مبارك كول

14-مدرسة الكترومصر

15-مدرسة الانتاج الحربي بالسلام

16-مدرسة الانتاج الحربي بحلوان

17-مدرسة البترول

18-المدارس الفندقية والصناعية الفنية

19-مدرسة الصيد وتربية الاسماك

20-مدارس الغزل والنسيج

21-مدرسة البتروكيماويات

22-مدرسة التمريض العسكرى

23-مدارس المتفوقين ستيم

24-مدرسة الثانوى الجوى

25-مدارس الثانوى الايطالى

26-مدارس الثانوى البريطانى

27مدرسة الاثاث بدمياط

28-مدرسة الثانوى البحرى

29-مدارس الترسانة البحرية بالاسكندرية

30-مدارس اى تك للتكنولوجيا التطبيقية

31-مدارس التمريض العام

32-المدرسة العسكرية الرياضية

33-مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقة

34-مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية

35-مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

36-مدرسة gitللتكنولوجيا التطبيقية

37-مدارس غبور للتكنولوجيا التطبيقية

38-مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

39-مدرسة زيادة للتكنولوجيا التطبيقية

40-مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

41-مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية.

42-فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

43-مدرسة الشهيد احمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

44-مدرسة دون بوسكو

45-مدرسة البريد

46-مدرسة الاثاث

47-المدارس التجارية المتقدمة

48-المدارس الفنية المتقدمة

49-مدرسة التمريض العسكرى الشرطية

50-المدارس الثانوية الصناعية .