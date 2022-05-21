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محمود مسلم

منة عرفة ومحمود المهدي يحتفلان بزفافهما

كتب:

أبانوب رجائي
08:55 م | السبت 21 مايو 2022
منة عرفة ومحمود المهدي

منة عرفة ومحمود المهدي

أعلن الفنان محمود المهدي إقامة حفل زفافه على الفنانة منة عرفة في جو عائلي أسري، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا».

سلسلة تجاوزات وأزمات

وجاء حفل الزفاف بعد حل مشكلتهما الأخيرة والتي قررا فيها الانفصال وذلك بعد سلسلة تجاوزات تمت من محمود مهدي في حق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين.

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بقلم أبانوب رجائي