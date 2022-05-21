منة عرفة ومحمود المهدي يحتفلان بزفافهما

أعلن الفنان محمود المهدي إقامة حفل زفافه على الفنانة منة عرفة في جو عائلي أسري، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا».

سلسلة تجاوزات وأزمات

وجاء حفل الزفاف بعد حل مشكلتهما الأخيرة والتي قررا فيها الانفصال وذلك بعد سلسلة تجاوزات تمت من محمود مهدي في حق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين.