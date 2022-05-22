تقرير عالمي: مصر في المرتبة الـ26 بمجال النشر الدولي 2021

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن تقدم مصر عالميًا في مجال النشر الدولي، لتصل إلى المرتبة 26 من بين 232 دولة في أعلى 11.2% من قائمة دول العالم لعام 2021، مقارنة بالمركز 28 عام 2020، وفقًا لإحصائية صادرة من هيئة سيماجو (SCImago) العالمية في أبريل الماضي.

النشر الدولي لمصر في المجلات المفهرسة

وأفاد التقرير، بأنّ إجمالي النشر الدولي لمصر في المجلات المفهرسة عالميًا بلغ 38.651 ألف بحث عام 2021 مقارنة بـ31.786 ألف بحث عام 2020 بزيادة قدرها 21.6%.

وأشاد الوزير، بالتقدم الذي حققته مصر في مجال نشر الأبحاث العلمية عالميًا، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع النشر العلمي الدولي للجامعات والمراكز البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وما شهدته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي لعام 2021.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي.

التعاون مع بنك المعرفة

ولفت إلى جهود الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بجميع الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأكد المتحدث الرسمي، أنّ النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية، سيزداد بشكل ملحوظ مستقبلا، في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال دور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنّ هيئة سيماجو العالمية، مجموعة بحثية تابعة للمجلس الأعلى للبحث العلمي CSIC بجامعة غرناطة بمدريد- إسبانيا، وتهتم بتحليل المعلومات وتمثيلها واسترجاعها عن طريق التقنيات المرئية. ويصدر عن الهيئة تصنيف سيماجو الإسباني SCImago Institution Rankings (SIR)، الذي يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشر مركب، يجمع بين 3 مؤشرات مختلفة، تستند إلى أداء البحث 50%، ومخرجات الابتكار 30%، والتأثير المجتمعي 20%، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عدد من المؤشرات الفرعية، شرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات Scoups خلال عام التقييم.