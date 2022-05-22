غلق باب التقدم للحج السياحي غدا.. وقرعة الفائزين الأربعاء

يٌغلق غدا الإثنين باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، على ان تجرى يوم الأربعاء المقبل القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 9200 من بين المتقدمين لأداء الحج.

وقال أحمد وحيد عضو مجلس ادارة لجنة تسييرأعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا إنه لا يمكن لأى مواطن التقدم للحج السياحى بعد غلق باب التقدم غدا الإثنين، موضحا انه لا يتم تسجيل أى من المتقدمين على موقع وزارة السياحة او بوابة الحج المصرية الإبعد قيامه بتسديد مبلغ رسوم جدية الحجز وبرقم إيصال الإيداع بالبنك.

رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحجز

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن» أن ضوابط الحج السياحى التى أصدرتها وزارة السياحة والأثار فرضت على كافة المتقدمين للحج دفع مبالغ كرسوم لجدية الحجز، لافتا إلى أن الضوابط حددت قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين للبرامج الإقتصادية «طيران» بـ 20 ألف جنيه ،وللمتقدمين لبرامج الـ 5 نجوم بـ 30 ألف جنيه.

وشدد على أن المتقدمين للحج يتحصلون من الشركات التى تقدموا اليها على إيصال بقيمة مبلغ جدية الحجز التى قاموا بدفعه وفقا للمستوى الذى تقدموا إليه.

استكمال قيمة البرنامج للفائزين بالقرعة

وأوضح عضو مجلس ادارة لجنة تسييرأعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا أنه فى حال نجاح المٌتقدم للحج فى القرعة الإلكترونية فإنه يقوم بإستكمال قيمة برنامج الحج الذى تقدم اليه ، اما فى حال عدم توفيقه فإنه يتحصل على مبلغ جدية الحجز الذى دفعه وذلك فى موعد أقصاه شهر من تاريخ القرعة وبموجب حوالة او شيك بنكى يتم صرفه من أحد أفرع بنك مصر.

وأشار «وحيد» إلى أنه من المتوقع الا يزيد عدد المتقدمين للحج السياحى لهذا العام عن 70 ألف مٌتقدم بتراجع يتراوح ما بين 30 إلى 40% عن عدد المتقدمين للحج الذى تم تنظيمه بإشراف وزارة السياحة عام 2019،لافتا إلى ان غالبية المتقدمين للحج هذا العام إختاروا التقدم للبرامج الإقتصادية.