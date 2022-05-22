ضبط 127 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي و18 ألف مخالفة مرور.. خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 64 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 52817 حكم قضائى متنوع، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 8 متهمين.

ضبط قضايا المخدرات

جرى ضبط 127 قضية مخدرات.. ضُبط خلالها:

كمية من مخدر البانجو وزنت «518٫139 كيلو جرام» .

كمية من مخدر الحشيش وزنت «5٫455 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «2٫042 كيلو جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «618 جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «512 جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «335 جرام».

كمية من مخدر الآيس وزنت «289 جرام».

كمية من مخدر الكيتامين وزنت «220 جرام».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «30 جرام».

كمية من مخدر الأفيون وزنت «12 جرام».

«686» قرص مخدر.

ضبط 18433 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط «18433» مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط «18» قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها « كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة».. بحوزة 21 متهم، لـ 6 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ «4138» حكم قضائى متنوع.

حملات مكثفة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتريات لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة لأكاديمية الشرطة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط «55» قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها «72» متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

- كمية من مخدر البانجو وزنت «8,100 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الحشيش وزنت «6,615 كيلو جرام»

- كمية من مخدر الهيروين وزنت «4,330 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت «2٫250 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت «130 جرام».

- كمية من مخدر الفودو وزنت «100 جرام».

- «1556» قرص مخدر لعقار الترامادول .

- «840» قرص و«900» أمبول مؤثر.

- تنفيذ «25» حكم قضائى متنوع.

- كما تم ضبط «مبلغ مالى – 67 هاتف محمول – 3 سيارات – 7 دراجات نارية – 14 قطعة سلاح أبيض– 4ميزان».

ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة لقيامهم بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث إصاباتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها 7 مصابين ، أثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين:

طرف أول «8 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين » وطرف ثانى «شخصين - مقيمان بمحل البلاغ» مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، وتعدوا على بعضهم بالضرب بإستخدام عصا خشبية وحجارة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة .

كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها «صاحب مقهى كائن بدائرة القسم» متوفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة أمام المقهى محل عمله .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و «عاطل ، مقيم بدائرة القسم» تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " محدثا إصابته المنوة عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته «سلاح أبيض مستخدم فى ارتكاب الواقعة» ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإشتراك مع آخر بالنصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان» بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام أحدهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية وإدعائه بالعمل فى تلك الشركة ، وأنه يستطيع توريد كميات من المواد الغذائية بأسعار مخفضة من تلك الشركة وفى سبيله لذلك أوقع عدد كبير من ضحاياه وقام بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإمعاناً فى إقناعهم قام بإستخراج كارنيهات مزورة لهم تحمل أسمائهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ، وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم بمبالغ كبيرة قام بإقتسامها والمتهم الآخر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما «هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل بـــ "العديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه - العديد من صور بطاقات الرقم القومى والكارنيهات المزورة بأسماء ضحاياه] ، وبمواجهته أقر بإتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضاف بأنه يقوم بإصطناع وتزوير الكارنيهات من خلال طباعتها بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه بإستخدام برامج الحذف وإلإضافة والتعديل " الفوتو شوب "والتى تستخدم فى عمليات التزوير وأن دور المتهم الآخر هو إمداده ببيانات الضحايا.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام «3 أشخاص» بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم «فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 5 سلاح أبيض» وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين لوجود خلافات بينهم .

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «سائق ، مقيم بمحافظة سوهاج» بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال إستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من أصل المبالغ المودعة لديه بالمخالفة للقانون وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية » بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو «17» مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام « أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج» بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال إستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

ضبط شخصان بالقاهرة لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «التسلق والمغافلة»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم» بإكتشافه سرقة «2 هاتف محمول» من داخل الشقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «شخصان " لأحدهما معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة القسم» .عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة" حال قيام المجنى عليه بترك باب مسكنه مفتوح سهواً ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" ، وأقرا بإرتكابهما واقعة سرقة "مبلغ مالى" من داخل مسكن «أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية» بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة .

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة قيام «4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة"» بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة "سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام" بأسلوب "الخطف " بإستخدام دراجة نارية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم الدراجة النارية المشار إليها ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم 8 وقائع ، كما أرشد المتهمين عن مكان تصريفهم للمسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" « أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة» ، حيث أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وإتهمهم بالسرقة.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من «أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة» بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه داخل كابينة لطلاء السيارات "كائنة بدائرة القسم" وحال عودته فوجى بقيام أحد العاملين بالكابينة بسرقتها ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة" بإستخدام مفتاح السيارة الأصلى ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.