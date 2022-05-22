عاجل.. المخرج محمد سلامة يعلن وفاة عمه: ادعوا له

أعلن المخرج محمد سلامة وفاة عمه منذ قليل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طالبًا من جمهوره ومتابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

أعلن وفاة عمه عبر «فيس بوك»

وكتب المخرج محمد سلامة، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله عمي محمد عبد الحميد سلامة، أسألكم الدعاء».

وحقق المخرج محمد سلامة نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان الماضي، من خلال مسلسل راجعين يا هوى، للكاتب أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، وفاء عامر، أنوشكا، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد علي، نور النبوي، طارق عبد العزيز.