خروج مصابي انقلاب ميكروباص في ترعة بالمنيا من المستشفى.. تماثلوا للشفاء

خرج جميع المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية، أمام قرية البرجاية في مركز المنيا، من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، وتلقي العلاح اللازم عقب دخولهم المستشفى.

انقلاب ميكروباص في ترعة

كانت الأجهزة الامنية بالمنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الأبراهيمية أمام من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة

والمصابون هم وليد رجب محمد، 35 سنة، سائق مصاب بجروح قطعة بالساق اليمنى، ودينا محمد عنتر، 29 سنة، طبيبة امتياز بمستشفى سوازن مبارك مقيمة في مغاغة، مصابة بكدمات بالجسم، وعبدالرحمن مختار، 24 سنة، طالب، وحنان سعودي عبدالعزيز، 40 سنة، مصاب بجرح قطعي، ونرمين رفعت سمعان، 27 سنة، بدون عمل، وأميرة ناجح فانوس ناجح، 24 سنة، بدون عمل مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تابع تداعيات حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث انتقل المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، إلى موقع الحادث، الذى أسفر عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 6 آخرين كانوا في طريقهم من المنيا إلى مركز مغاغة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن بالتعامل الفوري مع الموقف، وتوفير ما يلزم للمصابين وصرف الإعانات العاجلة لأهالي المتوفين.

كما انتقل المحافظ، يرافقه نائبه، إلى مستشفى المنيا العام لمتابعة حالة المصابين، واطمأن على تلقيهم العناية الطبية اللازمة.