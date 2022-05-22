السياحة: الزوار العرب سيبدأون في القدوم لمصر بعد انتهاء العام الدراسي

يبدأ السياح العرب فى التوافد إلى مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد بدء إجازات نهاية العام الدراسي بالعديد من الدول العربية ولا سيما الدول الخليجية، وقال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياح السعوديين والإماراتيين والكويتيين، سيبدأون في التوافد على زيارة المدن السياحية المصرية خلال الموسم السياحي الصيفي.

زيادة أعداد السياح العرب 30% خلال العام الجارى

أوضح فى تصريح لـ«الوطن»، أن من المتوقع ارتفاع أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال العام الجاري، بنحو 30%، عما كانت عليه العام الماضي، لافتا إلى أن القضاء على فيروس كورونا بمصر، وصعوبة سفر السياح العرب حاليا لقضاء إجازاتهم بأوروبا، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن جاهزية المقصد السياحي المصري، لاستقبال السياح العرب، وجودة الخدمات المقدمة لهم بالفنادق المصرية، التي باتت تمتلك العديد من أدوات الرفاهية والراحة، التي يفضلها السائح العربي.

2 مليون سائح عربي

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إن عدد السياح العرب الذين سيزورون مصر خلال الموسم الصيفي، الذى يبدأ أول يونيو المقبل، وتنتهى يوم 30 سبتمبر، قد تتجاوز الـ2 مليون سائح حال سارت الأمور بصورة طبيعية، ولم تغالي الفنادق المصرية خاصة الموجودة بالقاهرة الكبرى فى أسعارها، موضحا أن القاهرة لا زالت تحتل المركز الأول كأكثر المدن المصرية التي يرغب السياح العرب في زيارتها أثناء قدومهم لمصر.

وأشار إلى أن مناطق الغردقة والساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة وشرم الشيخ، سيستقبلون أعداد جيدة من السياح العرب خلال فصل الصيف المقبل، موضحا أن منطقة الساحل الشمالى، باتت إحدى المناطق التى يفضل السياح الإماراتيين زيارتها خلال العامين الماضيين.

يشار إلى أن السعودية احتلت المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالًا للسياح لمصر العام الماضي.