خبير تمويل: يجب وضع سياسة وفلسفة لتسعير الطاقة بشكل يجذب الاستثمار

قال الدكتور مدحت نافع، خبير الاستثمار والتمويل، إن وثيقة ملكية الدولة من أهم ما أعلنته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، حيث تؤكد مسودة هذه الوثيقة على تخارج الدولة من معظم الصناعات التحويلية خلال 3 سنوات، موضحًا أن الدولة مستمرة في عدد من القطاعات منها التعليم والصحة، كما وضعت مسودة هذه الوثيقة عددا من المعايير منها التنافسية، ومدى استراتيجية المنتج.

لا يرى أن معيار الربحية يصلح لوضع سياسة أو فلسفة

وأضاف «نافع»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه كل من الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أنه لا يرى أن معيار الربحية يصلح لوضع سياسة أو فلسفة، موضحا أن آلية تخارج المستثمر الخاص مهمة جدا، حيث إن المستثمر دائما يكون عينه على باب الخروج، وإذا وجد أن التخارج موصدا سيعزف عن الدخول إلى الدولة، مشددا على دعم قطاع الطاقة ويكون هناك سياسة وفلسفة لتسعير الطاقة.

الاستثمار يساعد على خفض نسبة البطالة بشكل كبير

وأوضح خبير الاستثمار والتمويل، أن الاستثمار الخارجي أو المحلي يزيد من الإنتاج، بالإضافة أنه يعمل على توفير السلع، كما أنه من أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية أنه يساعد على خفض نسبة البطالة بشكل كبير، ويساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطن، كما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، الأمر الذي يعمل على رفع قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى ويعد من أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن أنه يعمل بشكل كبير على توفير العملة الأجنبية، ويوفر فرص عمل للشباب في جميع التخصصات.