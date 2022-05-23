اليوم.. النطق بالحكم على متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمرج

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم على متهم بقتل زوجته، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه.

النطق بالحكم

وحددت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج عنتر، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد، وأيمن محمد عثمان، جلسة اليوم للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

شك في سلوك زوجته

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 27767 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم «سمير. ق»، 41 عامًا، نقاش ومالك محل بقالة، بـ قتل زوجته «م. م»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها لشكه في سلوكها، وإثر مشادة كلامية بينهما أخرج سلاحًا أبيضا من بين طيات ملابسه، ووجه إليها عدة طعنات قاصدًا إزهاق روحها، وهو ما أسفر عن إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

تعاطي المواد المخدرة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز جوهر «الحشيش» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد التعاطي، فضلا عن حيازته وإحرازه عدد 3 أسلحة بيضاء دون مبرر أو مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.

بلاغ بوقوع جريمة قتل

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المرج، بوقوع جريمة قتل، بعدما أقدم نقاش ومالك محل بقالة على إزهاق روح زوجته إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فاستل الجاني سلاحا أبيضا من بين طيات ملابسه وسدد لها طعنة نافذة أودت بحياتها.

الدافع وراء ارتكاب الجريمة

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج، وتبين صحة الواقعة، وأن الدافع وراء ارتكاب الزوج المتهم جريمته هو شكه في سلوك زوجته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل، وانتهت التحقيقات بتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للجاني، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.