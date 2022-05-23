قطار مطروح الكهربائي.. 1.5 مليار جنيه لنقل خطوط المياه المتعارضة مع المشروع

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه يجرى حاليا التنسيق بين المحافظة ووزارة النقل، بشأن أعمال نقل خطوط الخدمات المختلفة المتعارضة مع مسار القطار الكهربي السريع، والذى يُجرى تنفيذه، وسيصل إلى مرسى مطروح.

وذكر المحافظ، أن الخطوط التي ستُنقل تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء محطات الرفع وخطوط الانحدار، وكذلك الخطوط الناقلة على الطريق الدولي الساحلي ين الإسكندرية ومطروح، ومنها بمنطقة الحمام لمسافة 20 كم، والعلمين بطول 12.5 كم، والضبعة بطول 17.5 كم، والتي تحتاج إلى تكلفة عالية بنحو 1.5 مليار جنيه لتنفيذها.

قطار مطروح الكهربائي يجذب السياحة

وأكد محافظ مطروح، اليوم، في تصريحات صحفية، أن قطار مطروح الكهربائي الجديد الجاري إنشاؤه سينقل مطروح نقلة سياحية كبيرة، وسيحدث طفرة في عالم النقل والمواصلات، وسيوفر عدد ساعات في النقل من مدينة العلمين حتى القاهرة خلال ساعة، ومن مرسى مطروح حتى العاصمة في 3 ساعات، ويساهم في جذب مزيد من السياحة الداخلية والسياحة الأجنبية إلى مطروح.

وأشار إلى الموافقة على تشغيل عمالة النظافة على الشواطئ خلال موسم الصيف، لاستيعاب زيادة رواد المحافظة، وذلك بعدد 50 عامل يومية، مع توفير الاعتماد من خلال التمويل الذاتى بالمحافظة، ما يساهم في توفير خدمات أكثر على الشواطيء للمصطافين.

مراحل القطار الكهربائي السريع

ولفت محافظ مطروح إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يُجرى تنفيذه ليربط بين العلمين والعين السخنة، في المرحلة الأولى، ويمتد ليربط في المراحل المقبلة ليربط بين القاهرة والصعيد، وبين مرسى مطروح والعين السخنة، كأسرع خدمة لنقل المواطنين ونظافة القطار وخدماته خلال الرحلات.

جدير بالذكر، أن محافظة مطروح تعد من أكبر المناطق السياحية في مصر وتستقبل خلال موسم الصيف ما بين 6 وحتى 7 مليون مصطاف من مختلف مدن ومحافظات مصر.