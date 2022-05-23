بوسي غاضبة في حفل زفافها: «ممكن أبوظ الجوازة.. أنا هربانة مني»

تصدّر حفل زفاف المطربة بوسي الذي أقيم أمس في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداول بعض رواد موقع «فيس بوك» فيديو لبوسي من حفل الزفاف وهي توجه تحذيرا إلى أحد الحضور.

وظهرت المطربة بوسي منفعلة في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير وقالت لأحد الحضور: «عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي، أنا هرابة مني»، وحظي المقطع بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل زفاف بوسي

واحتفلت بوسي أمس بحفل زفافها على هشام ربيع أشهر مصففي الشعر ورائد تقديم أحدث صيحات الموضة، وارتدت خلال الحفل فستانا أبيض مرصع باللؤلؤ تصميم هاني البحيري، وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف، الذي كان مفاجأة للجميع ولم يعلنا عنه إلا قبل الفرح بساعات قليلة.

والد بوسي: محدش عزمني على فرح بنتي

ورغم حضور عدد كبير من الوسط الفني وأصدقاء العروسين، إلا أن والد بوسي غاب عن حضور حفل الزفاف وذلك بعد إثارته الكثير من الجدل الفترة الماضية عن قطع علاقتها معه، وأشار والدها محمد شعبان خلال تصريح سابق لـ«الوطن» إلى أنه لم يعلم أي شيء عن زفافها مرة أخرى، قائلًا: «بنتي ماعزمتنيش ولا حد كلمني عشان أحضر الفرح، ولكني مش هتكلم خالص مش عاوز أعكنن عليها»، مضيفًا أنه كان يتمنى أن تتصل به وتعزمه وكان سوف يلبي الدعوة ولكنها لم تعزمه على فرحها من الأساس.

آخر أعمال بوسي

يُذكر أن آخر أعمال بوسي أغنية «أبيع الدنيا» التي قامت بطرحها الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وحققت حتى الآن 6 ملايين ونصف مشاهدة.