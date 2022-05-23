السياحة تنتهي من تدريب مفتشي الرقابة لمراجعة مكونات «إنترنت الفنادق»

انتهت وزارة السياحة والآثار من تدريب مفتشي الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية في الوزارة، لتأهيلهم على مراجعة مكونات شبكة الإنترنت الداخلية للفنادق وقياس كفاءة سرعات الإنترنت بها، وجرى إعداد البرنامج التدريبي من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية

وأوضح الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أنّ البرنامج التدريبي يأتي وفقا للخطة الموضوعة لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل، تشمل الأولى فنادق القاهرة والجيزة فئات 4 و5 نجوم، ومدينة شرم الشيخ فئات 3 و4 و5 نجوم وذلك بإجمالي 153 فندقا.

ولفت إلى أنّ المنشآت الفندقية تتعاقد مع أي من مقدمي خدمات الإنترنت المرخص لها بالعمل في مصر، طبقا للسرعات المحددة في القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، والخاص بإلزام المنشآت الفندقية بأنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها، والمحددة وفقا لتصنيف كل منها في مدة أقصاها 6 أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وذلك تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، ونهاية العام الحالي بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.

وأكد شريف، أنّ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تتابع بشكل دوري تقدم الأعمال وحل المعوقات لضمان الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية وتشغيل الإنترنت، في ضوء المُهل المنصوص عليها فيث القرار الوزاري.

تطوير المنشآت الفندقية

وأضاف مساعد الوزير للتحول الرقمي، أنّه جرى وضع مواصفات فنية محددة للشبكات الداخلية، والتي يلزم على المنشآت الفندقية إنشائها أو تطوير القائم منها.

ومن جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية بالوزارة، أنّ مفتشي الوزارة الذين جرى تدريبهم، سيبدأون مراجعة فنادق المرحلة الأولى اعتبارا من الأسبوع المقبل، بالتزامن مع المتابعة الدورية لموقف الفنادق المختلفة.