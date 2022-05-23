تفاصيل حملة «سوا هنعدي».. تستهدف الشباب بالدرجة الأولى «فيديو»

تحدثت إيمان عبد القادر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حملة «سوا هنعدي»، التي أطلقتها التسنيقية للتوعية بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحةً أن هذه مرحلة صعبة يمر بها العالم، ويعاني فيها من التضخم وارتفاع الأسعار، فالجميع في حاجة إلى توعية حتى تمر الأزمة بسلام: «اخترنا شعار المربع لأنه يدل على الاستقرار، وتوازي الأضلاع فيه يعبر عن أننا نعمل في كل المسارات مع الدولة، واللون الأصفر يدعو إلى الثقة والفخر والاعتزاز».

الحملة ستكون مختلفة عن مجتمعنا بعض الشيء

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الحملة ستكون مختلفة عن مجتمعنا بعض الشيء، فنحن نستهدف الشباب بالدرجة الأولى، فنحن لا نوعيهم اقتصاديا فقط، ولكن عالميا أيضا ونغير أسلوب حياة كامل للمواطن المصري بداية من التغذية وترشيد الاستهلاك وشكل الحياة القادمة».

صندوق هدر الطعام

وأردفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «لدينا ملفات على الأرض ونوابنا يتحركون في مجلس الشيوخ والبرلمان، وبدأنا في قانون هدر الطعام وصندوق تكافل وكرامة، وسيكون صندوقا استثماريا».