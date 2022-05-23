انطلاق امتحانات نهاية العام في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2021/2022 بعدد من كليات الجامعة، مؤكدًا على اتخاذ الجامعة كافة الاستعدادات وتكثيف العمل داخل قطاعات وكليات الجامعة المختلفة، وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تستمر على مدار شهر تقريباً، وتشمل مختلف الفرق الدراسية بكليات الجامعة العملية والنظرية.

متابعة سير أعمال الامتحانات

وأكد رئيس الجامعة على أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات وتم الانتهاء من تجهيز كافة اللجان وقاعات الامتحانات، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومناخ علمي مناسب للطلاب لأداء العملية الامتحانية في سهولة و يسر.

الانتهاء من جدول الامتحانات

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أنَّه تمّ الانتهاء بالفعل من إعلان كل جداول الامتحانات بكليات الجامعة، وكذلك تحميل بنوك أسئلة استرشادية على موقع الجامعة، مشيرًا إلى أنَّه من المقرر التزام الكليات بقرارات مجلس الجامعة بتطبيق نظام «البابل شيت» في وضع ورقة الامتحانات وذلك ليتمّ تصحيحها إلكترونيًا.

اتخاذ التدابير الاحترازية كافة

يأتي ذلك إلى جانب اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة والحفاظ على الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على حضور الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس أثناء سير الامتحانات، وكذلك التنسيق مع الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.