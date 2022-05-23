«الكهرباء» تفتتح المعرض الدولي للتكييف والتبريد والعزل الحراري والطاقة

في إطار إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذي يقوم به التصنيع المحلي وقطاع التبريد والتكييف، افتتح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المعرض والمؤتمر الدولي السادس للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة «إتش فاك ايجيبت إكسبو ـ أشرى كايرو»، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ويستمر حتى 25 مايو الجاري بأرض المعارض الدولية محور المشير، ويقوم بالتنظيم شركة كايرو إكسبو بالتعاون مع جمعية «أشرى» بالقاهرة.

100 شركة عارضة مصرية ودولية

يضم المعرض أكثر من 100 شركة عارضة مصرية ودولية على مساحة تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع للإستفادة من الفرص الهائلة من خلال الطفرة العمرانية للمشروعات الكبرى وغير المسبوقة التى تشهدها مصر حالياً حيث تمثل سوقا ضخمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتقوم الشركات بعرض أحدث تكنولوجيا التكيف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحراري والطاقة المتجددة، ويصاحب المعرض مؤتمر علمي متخصص يشارك فيه كبار خبراء التكيف والتبريد، وتشهد فاعلياته ندوات عملية وورش عمل متخصصة.

يشارك في زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من الإستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، الفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي، كما يشارك في المعرض عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مجال وصناعة التبريد والتكييف والطاقة.

ندوات حول مستقبل صناعة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار

وعلي هامش المعرض تُعقد عدة ندوات حول مستقبل صناعة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة، إلى جانب أكثر من 20 ورشة عمل مختلفة في كافة مجالات المعرض تتناول شرح علمي لجزء من منظومة تكييف الهواء وتأثير تصميم أنظمة التكييف علي صيانة وتشغيل المعدات وكيفية وضع خطط صيانة مناسبة لتقليل تكلفة الصيانة واستهلاك قطع الغيار وضواغط التبريد الترددية وتحقيق التوازن بين التكييف والتعقيم وتوفير الطاقة واعتبارات تركيب وتشغيل أنظمة تكييف الهواء المركزية.

ويتضمن المؤتمراستعراضا للفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها بالإضافة إلى الاطلاع علي التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

ويقوم هذا القطاع بدور هام في الاقتصاد القومي حالياً ومستقبلاً وخاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة لمصرنا الحبيبة.