وكيل «كيا» يستدعي آلاف السيارات موديلات 5 سنوات: لسلامة السائقين

يعتزم وكيل شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية في مصر، إجراء حملات فحص وضبط فني لآلاف السيارات المبُاعة منذ عام 2016 إلى 2020، موديلات كيا سيراتو وكيا كارنفال، بالإضافة إلى كيا سول، في إجراء لم توضح الشركة ما إذا كان الاستدعاء لتدارك خطأ فني في الصناعة، مكتفية بأنه من أجل سلامة السائقين.

وأعلن وكيل شركة كيا في مصر، عن استدعاء بعض الموديلات المنتجة للسيارة الكورية التي جرى بيعها في السوق المصرية، خلال السنوات الماضية، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

حملة استدعاء على بعض موديلات كيا

وكيل الشركة قال في بيان اليوم، إنه بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وحرصًا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وكيل كيا في جمهورية مصر العربية، تعلن عن حملة استدعاء على بعض موديلات كيا.

وأضافت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، أن الموديلات المُستدعاة تشمل كيا سيراتو 2017 و2018 و 2019، وكيا سول موديلات 2016 و2017 و2018 و2019، بالإضافة إلى سيارات كيا كارنفال موديلات 2016 و2017 و208 و2019 و2020م.

حملة الكشف المجاني وتحديث برمجة وحدة التحكم

وأوضحت الشركة، أنه تقرر البدء في حملة الكشف المجاني وتحديث برمجة وحدة التحكم الخاصة بالوسائد الهوائية، وذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفعالية المنظومة وحرصًا على سلامة العملاء كإجراء وقائي.

ولفت وكيل شركة كيا موتورز في مصر، إلى أن الاتصال بخدمة العملاء للحجز المسبق أمر ضروري للتأكد من خضوع السيارة الخاصة بالعميل كإجراء وقائي وفي حالة خضوع السيارة يتم تحديد الموعد في أقرب مركز خدمة معتمد من قبل الوكيل دون اشتراط سداد أي مصروفات أو رسوم خاصة بالفحص.