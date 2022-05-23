توريد أكثر من 57 ألف طن قمح لصوامع وشون سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، توريد 57 ألفًا و158 طنًا و395 كيلو جرامًا من الأقماح حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات.

ووجَّه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين مديريات التموين، والزراعة، وكل الجهات المعنية، لتقديم أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق، لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

السيطرة على حركة نقل الأقماح

وعقد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022، والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح، وذلك بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والمهندس خميس محمد علي القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمقدم خالد المشنب ممثلاً لإدارة مباحث التموين، وممثلي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

توريد أكبر كميات قمح ممكنة

وتناول اللقاء عرض مقارنة بين مؤشرات التوريد اليومي للقمح المحلي، ووجَّه المحافظ جميع الجهات المعنية ببذل أقصى جهد ممكن للحصول على أكبر كميات ممكنة من الأقماح هذا العام، والحفاظ على كل حبة قمح تصل إلى الصوامع والشون، وتسهيل الإجراءات على الموردين، موجهًا بإعداد تقرير مفصَّل بمؤشرات التوريد لكل مركز بنطاق محافظة سوهاج.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة والرقابة على حركة تداول الأقماح بالطرق والأكمنة الأمنية، والعبّارات النيلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين لضوابط التوريد.