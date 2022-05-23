سحب الملف 2000 جنيه.. تفاصيل الالتحاق ببرنامج كلية المراقبة الجوية

أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بكلية المراقبة الجوية للالتحاق بالبرنامج المتكامل بالمراقبة الجوية، بالنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، يوم 1 يونيو 2022.

شروط الالتحاق ببرنامج المراقبة الجوية

حددت الأكاديمية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدم للالتحاق بـ كلية المراقبة الجوية، وهي:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب.

ألا يزيد السن عن 28 عاما في 30 يونيو 2022.

إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

اجتياز اختبارات «اللياقة الطبية، اللغة الإنجليزية، الكمبيوتر، الاختبارات النفسية»، وفي النهاية المقابلة الشخصية.

شهادة الموقف من التجنيد «تأدية الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها بالنسبة للبنين».

تقبل الأكاديمية الشباب من الجنسين ذكور / إناث للعمل بجميع المطارات المدنية الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية.

مدة الدراسة بكلية المراقبة الجوية

مدة الدراسة ببرنامج كلية المراقبة الجوية 18 شهرًا، يحصل الدارس بعدها على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، على أن تبدأ الدراسة بعد ورود موافقة الجهات المختصة واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

مكان سحب الملف

أوضحت الأكاديمية أنه يتم سحب الملفات من مقر كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر، أو الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، لمدة شهر، في الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022.

تكلفة سحب الملف

تبلغ تكلفة سحب الملف 2000 جنيه، يتم سدادها على رقم حساب الشركة القابضة - الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالبنك الأهلي المصري.

يتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقُا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

يذكر أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تتضمن، «الكلية المصرية للطيران، كلية المراقبة الجوية، كلية الدراسات المتخصصة، معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران»، وهي الأكاديمية المصرية الوحيدة المعتمدة من سلطة الطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو».