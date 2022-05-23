الوطنية للتدريب: حصلنا على اعتماد دولي من أكبر مؤسسات العالم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنّ الأكاديمية تمكنت لأول مرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، من الحصول على الاعتماد الدولي من أكبر مؤسسات الاعتماد على مستوى العالم دون أي خطأ، وذلك خلال 26 شهرا ولمدة 5 سنوات.

رؤية الأكاديمية وأهدافها

وأضافت راغب، خلال كلمتها اليوم في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أنّ الأكاديمية توسعت في الشراكات لتحقيق رؤية الأكاديمية وأهدافها المستدامة مع مراعاة تمصير وتوطين ما يتم تقديمه.

الحوار الوطني

وتابعت المدير التنفيذي لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنّ الأكاديمية تعمل على إعادة تمكين دور مصر الريادي، وأنّ جميع الملفات تسير بخطى ثابتة، موضحة: «بدأنا الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي، إضافة للحوار الوطني».

وأكدت راغب: «راعينا أن تكون أكثر من 70% من المواد المستخدمة في إعادة هيكلة مباني الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مواد معاد تصنيعها، وهناك توسع في الاستشارات، فعلى سبيل المثال جار إنشاء مركز تدريب تابع لمحافظة كفر الشيخ، ليس لتدريب العاملين أو المواطنين فقط، لكن يساعدهم في استغلال المقومات المتاحة بكفر الشيخ لإعادة تمكين الدور الريادي».