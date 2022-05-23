«تاليس» الفرنسية تجدد البنية التحتية لـ 3 محطات رئيسية للسكك الحديدية

قالت شركة تاليس الفرنسية العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، في بيان لها اليوم، إن المحطات الثلاث هي، طنطا وصدفا والعسيرات، والتي شهدت تطوير كل أوجه البنية التكنولوجية لها في مجالات تكنولوجيا أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة المزلقانات، بما يجعلها أكثر أمانا وفاعلية وسرعة وموثوقية من جانب المواطنين.

«تاليس»: الشركة فخورة بالعمل في مصر

وقال شريف بركات، المدير التنفيذي لشركة تاليس الفرنسية في مصر، إن الشركة فخورة بالعمل في مصر والذي يمتد لأكثر من 40 عاما في العديد من المجالات، ومنها مجال النقل، حيث أتاحت للشركة الفرنسية فرصة أن تكون جزءا من قطار التنمية الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات قومية كبرى خاصة في مجالات البنية التحتية نجحت في تغيير وجه مصر.

وأضاف أن تجديد البنية التكنولوجية للمحطات الثلاث سيكون له تأثير إيجابي كبير على عمليات تشغيل السكك الحديدية في مصر وزيادة سرعاتها من 140 كيلومترا/ساعة إلى 160 كيلومترا / الساعة، وأيضا سيرفع معدلات الرضا لدى مرتادي قطارات السكك الحديد بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى تقليص نفقات الصيانة وزيادة معدلات ربحية التشغيل.

‎وأوضح أن تاليس جهزت محطة قطارات طنطا بالبنية التكنولوجية والفنية وأنظمة الإشارات ومحركات التبديل ودوائر المسار والمزلقانات بأحدث النظم، ما يجعلها واحدة من أكثر محطات خط القاهرة الإسكندرية تكاملا، كما طورت أنظمة الإشارات والاتصالات الخاصة بمحطة العسيرات بمحافظة قنا، وتسليم مبنى تقني جديد للمحطة، وتحديث ما بين 10 كيلومترات إلى 63 كيلومترًا لتصبح قيد التشغيل بالفعل، كما تم تجهيز مبنى تقني بمحطة صدفا بمحافظة أسيوط وإشارات ودوائر مسار ومزلقانات، وإضافة 11 كيلومترا من القطاعات قيد التشغيل.

الشركة أوفت بتعهداتها لوزارة النقل المصرية

من جانبه، أعرب فرناندو أورتيجا، مسؤول النقل في تاليس إسبانيا منفذة المشروع، عن سعادته بتسليم ثلاث محطات جديدة إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تعد أكبر مشغل للسكك الحديدية في إفريقيا وثاني أقدم شبكة في العالم بعد بريطانيا، مشيرا إلى أن الشركة أوفت بتعهداتها لوزارة النقل المصرية في إطار الخطة الطموحة التي تنفذها لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر وذلك من خلال تسليم المحطات الرئيسية الجديدة: طنطا، صدفا والعسيرات، حيث تقعان على الخط الذي يربط بين مدينتي أسيوط ونجع حمادي، بينما تقع طنطا على خط القاهرة - الإسكندرية.

وأشار إلى أن تاليس قامت باستبدال أنظمة الإشارات الميكانيكية الحالية بنظام تاليس لصندوق الإشارة الإلكتروني لثلاثة من أهم خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر.