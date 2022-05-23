سعر سجائر lm.. تحريك الأحمر والأزرق والفضي ابتداء من اليوم

سعر سجائر lm ارتفع اليوم بمقدار جنيه واحد وفقا لما أعلنته شركة فيليب موريس إحدى شركات إنتاج السجائر الأجنبية في مصر في بيان رسمي.

سعر سجائر lm بعد التعديلات الجديدة ارتفع من 33 إلى 34 جنيها وذلك للأحمر والأزرق والفضي، وفقا لما أعلنته الشركة اليوم، وأبلغت بالقرار كافة التجار والوكلاء في السوق المحلية.

ارتفاع سعر سجائر lm

ولم تحرك فيليب موريس سوى سعر سجائر lm؛ إذ أبقت على أسعار سجائر ماركة مارلبورو وميريت بأنواعها المتعددة.

وأرسلت فيليب موريس سعر سجائر lm ضمن جدول الأسعار بعد التعديلات إلى مصلحة الضرائب، التابعة لوزارة المالية لتحدد خلاله أسعار سجائر lm الأحمر والأرزق والفضي بينما بلغت أسعار سجائر ميريت بأنواعها 49 جنيها، ومارلبورو الأحمر والجولد 46 جنيها للعلبة، ومارلبورو كرافتد بأنواعها 36 جنيها.

وتستهدف الحكومة المصرية حصيلة من الضرائب على السجائر والتبغ خلال العام المالي المقبل 2022-2023 نحو 86 مليار جنيه مقابل 79 مليار جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة خلال العام المالي الحالي.

تطبيق سعر سجائر lm الجديد ابتداء من اليوم

وكان رئيس شعبة السجائر باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم الإمبابي، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم، تطبيق سعر سجائر lm بعد التعديلات الجديدة بداية من اليوم الاثنين.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي ترفع فيها الشركة أسعار سجائرها، ففي بداية شهر مارس الماضي، أعلنت الشركة زيادة أسعار صنفين فقط هما «ميريت» و«مارلبورو»، بقيمة جنيه للأولى، وجنيهين للثانية.

وأعلنت في شهر فبراير الماضي، الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، زيادة أكثر من 10 أنواع من السجائر المحلية بعدما حركت سعر علبة السجائر نوعية مونديال سويتش إلى 24 جنيها، في الوقت الذي حركت خلاله سعر عبوة سجائر بوكس إلى 11 جنيها، وبوسطن، بلومنت إلى 18.5 جنيه.