أستاذ أمراض مناعة: تطعيم الجدري العادي يحمي من «القرود» بنسبة 85%

كشف الدكتور عبد الهادى خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جوهنسون الجامعي، آخر مستجدات انتشار فيروس جدري القرود، إذ ذكر أن تطعيم الجدري العادي، يؤدي إلى الحماية من جدري القرود بنسبة 85%، مؤكدًا أن هناك مصل طورته الولايات المتحدة في 2019، ضد جدري القرود، لم يكن أحد يهتم له، لأنه لم يكن هناك حاجة إليه، إذ أن جدري القرود موجود منذ فترة، لكن لم يكن يتم الانتباه له، وفي 1958 تم معرفة الفيروس وسمى بجدري القرود.

سبب تخوف البعض من جدري القرود

أضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن تخوف البعض من انتشار جدري القرود، يرجع إلى تواجده وانتقاله إلى عدة دول، غير التي كان يتوطن فيها هذا الفيروس، بعد أن رصدت 12 دولة حول العالم وجود إصابات بها، بعد الانتقال من شخص لآخر، موضحًا أن العائل الأساسي للفيروس هو القوارض وليس القرود، وأنه تم التعرف على أول حالة إصابة للبشر في نيجيريا في السبعينيات.

سلوك الفيروس الآن اختلف

وأشار أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، إلى أن أعراض فيروس جدري القرود، تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وتضخم في الغدد الليمفاوية وتكسير في الجسم، وفترة الحضانة من أسبوع إلى 3 أسابيع وبعدها تظهر البثور، ومع مرحلة البثور يبدأ الانتقال من شخص إلى أخر، داعيا من لديه حيوانات ويعاني من بثور الاتجاه فورا إلى الطيب، لافتا إلى أن سلوك الفيروس الآن اختلف حيث كان في البداية في مناطق معينة والآن انتقل إلى مناطق لم يكن متوطن فيها.

وتوقع الدكتور عبد الهادى خضر، عدم انتشار فيروس جدري القرود على غرار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ناصحًا المواطنين بالانتباه إلى أعراض الفيروس، وسرع التشخيص لأى حالة، منوها بأن المرض لم يظهر فى مصر حتى الآن.