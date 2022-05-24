غادة إبراهيم بعد تحقيق النقابة: مضوني على إقرار إني ماتكلمش

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن نتيجة التحقيق، الذي أجرته النقابة معها بعد خلافها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

وقالت غادة ابراهيم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، لسه التحقيق شغال النهاردة وبكرة، مشيرة إلى أن التحقيق استمر لأكثر من 4 ساعات نتيجة السماع لأقوال الشهود وأطراف الخلاف.

وأضافت غادة إبراهيم أنها مضت على إقرار بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية لحين انتهاء التحقيق.

أزمة غادة إبراهيم

وبدأت أزمة الفنانة غادة إبراهيم خلال تواجدها في تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، حينما توجهت إليها سيدة وقالت لها إنه لا يسمح لها باستقلال الأتوبيس الخاص للفنانين الذين سيسافرون للإسكندرية لدفن الجثمان، ما جعلها تخرج وتهاجم بقوة في تصريحات تلفزيونية الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، وإثر تداول تلك الفيديوهات تقرر التحقيق معها في النقابة.

وغابت الفنانة غادة إبراهيم، عن عزاء الفنان سمير صبري، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور العديد من نجوم الفن والصحافة في مصر.

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات لـ«الوطن»، إن سبب غيابها عن عزاء سمير صبري، ازدحام الطرق، وخوفها أن تتأخر عن موعد التحقيق معها بنقابة المهن التمثيلية.