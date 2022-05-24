عاجل .. وزير الدفاع يشهد مشروع «خالد - 20» بالمنطقة الجنوبية العسكرية

شهد الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «خالد ­– 20»، والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، كلمة أكد فيها استعداد مقاتلو المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ المهام التي توكل إليهم وبذل كل غال ونفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي، عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة، رجال المنطقة الجنوبية العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عالٍ وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع، كما طالب مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لجميع الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.