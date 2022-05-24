محمد خاطر.. رئيس قسم الهندسة بجامعة كامبريدج وأحد خبراء «مصر تستطيع 6»

بمشاركة 110 خبراء مصريين في الخارج، تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة فى مصر، حيث تنطلق هذه النسخة بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتوطين الصناعات في مصر، ومنها صناعة السيارات، وصناعة الدواء، وغيرها من الصناعات، التي ستتناولها جلسات هذه النسخة من المؤتمر.

«الوطن»، تستعرض معلومات عن محمد خاطر، أحد المشاركين في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

معلومات عن محمد خاطر.. أحد خبراء «مصر تستطيع 6»

1- رئيس قسم الهندسة بجامعة كامبريدج، وهو أصغر شخص يتولى هذا المنصب.

2- أول عربي ومصري يتولى رئاسة قسم الهندسة الاستراتيجية «شعبة في كلية الهندسة».

3- مسؤول في الجامعة عن الاتصالات بالشرق الأوسط.

4- رئيس مركز الإستراتيجية والأداء بجامعة كامبيريدج.

5- حاصل على درجة بكالوريوس الهندسة «الأنظمة»، من كلية كوينز جامعة كامبريدج.

6- حاصل على بكالوريوس «الذكاء الاجتماعي»، من كلية كوينز بجامعة كامبريدج.

7- حاصل على الدكتوراة من جامعة كامبريدج.

8- أحد الخبراء المصريين بالخارج، المشاركين في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

9- زميل في كلية كوينز بجامعة كامبريدج.

10- مدير معهد للتمويل الرقمي.

11- مستشار للأمم المتحدة وللعديد من المؤسسات المالية وشركات الطب الحيوي والبرمجيات، وشركات الاتصالات العالمية.

12- عمل مديرا للعديد من الصناديق الإستثمارية.

13- عمل مستشار استثماري للعديد من مكاتب إدارة الثروات العالمية، وكبرى المؤسسات المصرفية.

14- يشارك فى بناء أنظمة التداول، من الجيل التالى مع متخصصين عالميين مثل رويترز، وانفينتي لابز طوكيو.