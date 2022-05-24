7 معلومات عن يمنى عبدالرحمن المشاركة في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

استعدادات إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» تُجرى على قدم وساق، لما تحمله هذه النسخة من أهمية بالغة تتجه فيها الدولة المصرية لتطوين الصناعة محليا.

وتنطلق النسخة القادمة تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، على مدار يومي 31 مايو الجاري و1 يونيو المقبل، بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الصناعة في مصر، وعدد من ذوي الخبرات من المصريين بالخارج في شتى المجالات، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فإن أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها خلال جلسات وفعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تتمثل في قطاعات الصناعة الخضراء والصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج والملابس، وأولوية النفاذ للأسواق الأفريقية، وكذلك التمويل الصناعي والذي يعد من أهم الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر.

وستتطرق الجلسات أيضًا إلى الاستثمار الصناعي، وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي.

معلومات عن يمنى عبد الرحمن المشاركة في المؤتمر

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن يمنى عبدالرحمن المشاركة بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارجن كالتالي:

1- أستاذ الأمن الإلكتروني بالكلية الحربية الألمانية في ميونخ.

2- إحدى المشاركات فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهى «مصر تستطيع بالصناعة».

3- محاضر منتدب لدى الجامعة الألمانية بالقاهرة.

4- عملت مدرس مساعد فى جامعة بوندسوير، ميونخ، ألمانيا ، خلال عامى 2019 و2020.

5- حاصلة على بكالوريوس هندسة الكمبيوتر من الجامعة الألمانية بالقاهرة، عام 2010.

6- حاصلة على ماجستير فى أجهزة الكمبيوتر وهندسة السوفت وير من جامعة شتوتجارت ألمانيا عام 2013.

7- نالت على الدكتوراة فى علوم الكمبيوتر من جامعة شتوتجارت ألمانيا عام 2014.