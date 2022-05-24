زواج سري وإنكار نسب ومحاكم.. القصة الكاملة لخلاف زينة وأحمد عز

ظل خلاف الفنانة زينة والفنان أحمد عز، قائما لفترة طويلة استمرت من 15 يونيو عام 2013 بعد زواجهما في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن، ولكن الأمر تطور بينهما إلى ساحات المحاكم، عندما رفض «عز» الاعتراف بنسب الطفلين التوأم من زينة في عام 2014، ومرت القضية بينهما بالعديد من المحطات إلى أن نسبت المحكمة الطفلين لـ«عز» في عام 2015.

اتفقا على الزواج في أمريكا.. ولم يحدث

وبعد أن تزوج أحمد عز وزينة بفترة في الولايات المتحدة الأمريكية بعقد زواج عرفي، علمت بخبر حملها في توأم، وهو الأمر الذي أبلغته لـ«عز»، واتفقا على الزواج بشكل رسمي بعد أن تضع طفليها، ولم يتم الأمر وتركها تلد بمفردها وعاد إلى مصر، ومن هنا بدأت المشاكل تدب بينهما إلى أن وصلت لساحات المحاكم، وخلال هذه الفترة انتشرت أحاديث كثيرة حول زواجه من الفنانة أنغام، وهو الأمر الذي أكدته في لقاء تلفزيوني وأنهما انفصلا عن بعضهما بعد زواج استمر منذ عام 2011 لمدة 3 سنوات.

احتفلا بالزواج لمدة 10 أيام في الولايات المتحدة

وجاء نص إثبات دعوى توأم زينة للفنان أحمد عز أنهما تزوجا في 15 يونيو من عام 2013، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال زينة على عصمته حتى الآن، حيث أنهما احتفلا بالزواج لمدة 10 أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد علمه بحملها تركها، وتطور الأمر بينهما إلى ساحات المحاكم، إلى أن تجدد الاشتباك بين شقيقتي زينة وأحمد عز في الساحل الشمالي، وحاولا ضربه بعد سبه وقذفه، وهو الأمر الذي جعل الأخير يتقدم بمحضر ويطلب فيه عدم التعرض.

وفي نهاية عام 2019، تقدم محامي الفنانة زينة بدعوى ضد الفنان أحمد عز لمحكمة الأسرة بمدينة نصر، يطالبه فيها بدفع المصروفات الدراسية لأبنائه عن الأعوام 2018 و2019 والتي تقدر بحوالي 900 ألف جنيه مصري، وألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي 700 ألف جنيه كمصروفات دراسية للتوأم.

وحجزت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محامي الفنانة زينة، التي تطالب فيها بزيادة نفقة موكلته إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريا، ضد الفنان أحمد عز، وذلك بعدما صدر حكم بذلك في الدرجة الأولى، حيث حصل أحمد عز على مبلغ قدره 24 مليون جنيه في فيلميه الأخيرين «الممر» و«الجريمة»، ومسلسل «هجمة مرتدة»، لجلسة 21 يونيو المقبل للحكم.