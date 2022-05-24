«الفقي» ينيب السكرتير المساعد لحضور اتفاق الصلح بين «آل يعقوب» بجرجا

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من «آل يعقوب»، وذلك في قرية «أولاد بهيج»، بدائرة مركز جرجا، بمشاركة اللواء مصطفى محمد، حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء عصام جمال، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية.

تمت مراسم الصلح بين أبناء العمومة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، منهم النائب ياسر نصر، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحكيم العش، عضو مجلس الشيوخ، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، والشيخ محمد زكي، الأمين العام للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، والقس كاراس دولف، ممثلاً للكنيسة، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

محافظ سوهاج يشكر العائلتين لاختيار المصالحة

وألقى السكرتير العام المساعد لمحافظ سوهاج كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير محافظ سوهاج للعائلتين، وللجنة المصالحات، ورجال الأمن، على ما بذلوه من مجهودات، داعياً إلى الوحدة ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، متمنياً أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية.

أحداث الواقعة وبداية الخصومة

تعود أحداث الخصومة إلى عام 2021، حينما تسببت مشاجرة بين أبناء العمومة من «آل يعقوب» بمركز جرجا في وفاة أحد أفراد العائلة، وقد تمت مراسم الصلح اليوم الثلاثاء، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة «الكفن»، وأدوا جميعاً قسم الصلح، وسط فرحة عارمة بين الحضور.