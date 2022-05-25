برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار ظاهرة تسريب الامتحانات، وآخرها امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي.

تسريب امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي

وقال النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب في بيان له، أن الأيام الماضية، شهدت تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي، قبل بدء موعد الامتحان، الأمر الذي تسبب في حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كانت تؤكد فيه وزارة التربية والتعليم، على تصديها لكافة أشكال الغش سواء الإلكتروني أو التقليدي داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، وأيضًا أي محاولات لتسريب الامتحانات.

تضارب التصريحات بشأن تسريب الامتحانات

وأكد «زين الدين»، أن هناك تضاربا في التصريحات بشأن تسريب الامتحانات، ففي الوقت الذي أكد فيه أولياء الأمور، تسريب الامتحان وفقا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تخرج مديريات التربية والتعليم للنفي.

وتابع عضو مجلس النواب: «نظرا لخطورة تلك الظاهرة على مستقبل الطلاب، لاسيما وأن أي تسريب في الامتحانات يهدر مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، أريد من وزارة التربية والتعليم، توضيح ما تم بالفعل تجاه تلك الأنباء والوقوف على حقيقتها، والإجراءات التي اتخذتها بشأن حماية الطلاب من كافة أنواع الغش».

وطالب محمد زين الدين، بكشف إجراءات تأمين الأسئلة بشكل كامل، وخصوصا في امتحانات الثانوية العامة التي اقترب موعدها.