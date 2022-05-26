بدء اختبارات المتقدمين لوظيفة كيميائي وأخصائي زراعة بـ«مياه بأسيوط».. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إجراء الاختبار التحريري اليوم الخميس، للذين ينطبق عليهم الشروط للمتقدمين لشغل وظائف كيميائي شعبة «ميكروبيولوجي، كيمياء، كيمياء ميكروبيولجي، كيمياء خاصة»، ووظيفة أخصائي زراعة تخصص «شعبة البساتين»، طبقا للأسماء الواردة بالكشوف، والموعد المحدد لكل لجنة، والتي سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة، طبقا للمسابقة رقم 4 لسنة 2021.

الأختبارات ستجرى بكلية التجارة في جامعة أسيوط

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إلى أن الاختبارات ستجرى بكلية التجارة في جامعة أسيوط، تحت إشراف أساتذة متخصصين بالجامعة، ضمانا لسلامة سير الاختبارات، في ضوء التخصصات المختلفة، ضمن خطة الشركة للارتقاء بكفاءة الهيكل الوظيفي الذي تمتلكه، سعيا للنهوض بمعايير الخدمات كافة المقدمة للمواطن بمختلف المناطق .

ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإحضار بطاقة الرقم القومي

وأكدت الشركة أنه على المتقدمين لأداء الاختبارات لشغل وظائف كيميائي شعبة «ميكروبيولوجي، كيمياء، كيمياء ميكروبيولجي، كيمياء خاصة، ووظيفة أخصائي زراعة تخصص «شعبة البساتين»، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأســـيوط والوادي الجديد، إلى متابعة اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الاختبارات التحريرىة التي أجريت أمس الأربعاء، للذين ينطبق عليهم الشروط للمتقدمين لوظيفة مهندس بتخصصات «كهرباء اتصالات وإلكترونيات، ميكانيكا ميكاترونيات، ميكاترونيات، كهرباء قوى، ميكانيكا قوى، مدني»، طبقا للمسابقة رقم 4 لسنة 2021.