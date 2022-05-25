حمادة هلال يطرح كليب روح الروح «فيديو»

طرح النجم حمادة هلال، أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة «روح الروح»، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب؛ ليبدأ بها نشاطه الفني في موسم الصيف.

صُناع أغنية روح الروح لـ حمادة هلال

أغنية روح الروح، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، والكليب تم تصويره داخل أحد الأستوديوهات خلال يومين، بينما استغرق تنفيذه شهر ونصف.

ودارت فكرة فيديو كليب روح الروح لـ حمادة هلال في إطار بسيط، عبر فيه حمادة بمشاهد تمثيلية عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.

كلمات أغنية روح الروح لـ مصطفى حدوتة

يذكر أن النجم حمادة هلال، روج لأغنيته الجديدة «روح الروح»، ونشر بوستر الأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: «انتظروا أغنية روح الروح الأربعاء الساعة 5 مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية: «ياللى بتتقل عليا.. ما تلخص يلا وتعالليه كل ما أقولك بحبك.. بترد الحب باشتغالة.. قلبى من يوم ما حبك.. مش عارف أوصف له حالة بيتك ده حضن.. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك.. لا تبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيكبص هقولها بصراحة.. ومش هجيبها بشكل شيكا حسبها زى ما تحسبها.. بالعافية أنا هبقى ليك.. اسمع يا روح الروح.. مش هسيبك منى تروح».