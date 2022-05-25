إحالة رئيس وحدة محلية بقنا للتحقيق للتقصير في العمل

فاجأ محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، الوحدة المحلية لقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، للتأكد من انتظام سير العمل بالوحدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتقييم الأداء بالوحدات المحلية بالمحافظة، رافقه فيها محمد موسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

فحص دفاتر الحضور والانصراف

وتفقد «أبوكريشة» أقسام الوحدة المحلية، وفحص دفاتر الحضور والانصراف، وتبين عدم تواجد عدد من العاملين بأماكن عملهم بالوحدة المحلية، مع وجود تقصير ملحوظ في نظافة الأقسام بالوحدة، فضلًا عن وجود إهمال في صيانة ونظافة المعدات ومركبات العمل، القائمة على تقديم الخدمات لمواطني القرية، مع عدم التزام بعض العاملين لضوابط العمل.

وعلى الفور أحال السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا، رئيس الوحدة المحلية لقرية الكلاحين للتحقيق، نتيجة لوجود تقصير بالوحدة المحلية، مع تكليف «محمد موسى» رئيس مركز ومدينة قفط، بمتابعة الوحدة المحلية للقرية، وإعداد التقارير اللازمة لتقييم موقف العاملين وتوفير احتياجات الوحدة المحلية إن وجدت، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المرافق والخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية، وذلك في إطار الحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين، ودعم المشروعات والاستثمارات بالمرافق، والتي تحتضنها المدينة الصناعية المجاورة للوحدة بمركز قفط.

مشروع المجزر الآلي بقفط

وبتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أجرى محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع المجزر الآلي بمدينة قفط، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية لتقييم أداء المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن المشروع مقام على مساحة 4200 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، والذي يخدم مركز قفط ومراكز جنوب المحافظة، موجهًا مسؤولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل، للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقاً للخطط الزمنية المحددة لها، وطبقًا للمواصفات الفنية المقررة مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن إنشاء المجزر يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين من خلال الأساليب الصحية في الذبح وإنتاج لحوم صحية آمنة.

وأضاف «أبوكريشة» أن مشروع المجزر الألي بمركز قفط يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بقرى ومراكز محافظة قنا.