دبلوماسي سابق: مصر تريد نقل خبراتها في التنمية لأفريقيا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن يوم إفريقيا هذا العام يتوافق مع ظروف صعبة تمر بها القارة الإفريقية، خاصة في ظل أن مصر في ظل قيادتها للاتحاد الإفريقي، أطلقت المنطقة التجارية الحرة على مستوى العالم، مبينا أن الرئيس جمال عبد الناصر وكروما مؤسسي الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات، لدعم إفريقيا، وهذا يصل في عمل شركات مصرية في استثمارات بـ4 مليارات دولار في القاهرة، ومنها السد التنزاني، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية كان في كينيا، وتحدث عن حياة كريمة في إفريقيا، كما أن هناك حياة كريمة في مصر.

مصر قدوة للدول الإفريقية

أضاف «حجازي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة extra news، أن الشركات الإفريقية ستعمل على تبطين الترع واستصطلاح الأراضي الزراعية كما فعلت مصر، لافتا إلى أن إفريقيا خلال 10 سنوات ركزت على مكافحة الإرهاب ويمكن مصر أن تدعم ذلك من خلال دعم دول إفريقيا ضد الإرهاب، ومصر تمتلك خبرة في مجال البنية التحتية في القارة وتريد مساعدة الدول الإفريقية.

دعم مصر لنشر الأمن في القارة الإفريقية

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تسعى لتعزيز الدولة الإفريقية لمحاربة الإرهاب واستضافت مصر قادة أجهزة المخابرات والمعلومات من أجل المشاركة في انتشار الأمن في القاهرة في ظل الدعم الاقتصادي المبتادل لتقليل السفر من القارة الإفريقية.