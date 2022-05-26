إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق «العريش - القنطرة»

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «العريش - القنطرة شرق» بالقرب من بئر العبد بشمال سيناء، وجرى نقلهما لمستشفى بئر العبد لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر طبي بمستشفى بئر العبد النموذجي، إن رجل وسيدة وصلا إلى المستشفى مصابين بإصابات متفرقة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي العام «العريش - القنطرة شرق».

انقلاب سيارة وإصابة شخصين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن حالة المصابين مطمئنة ومستقرة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهما وجار عملية الأشعة وكشف السونار والتحاليل الخاصة بالدم.

وكشف التقرير الطبي بقسم الإسعافات والطوارئ بمستشفى بئر العبد عن وصول رجل يدعى «أحمد ن س» وسيدة «ف.ع»، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي «العريش - القنطرة»، بعد خروجها عن الطريق الرئيسىي وانقلابها على الرمال القريبة من المنطقة.

4 حوادث خلال الشهر الحالي على نفس الطريق

وشهد طريق العريش الدولي وقوع 4 حوادث خلال الشهر الجاري، راح ضحيتها 5 أشخاص خلال تصادم سيارة أجرة وميكروباص، كما أصيب 18 آخرين بإصابات بين متوسطة وخطيرة، بالإضافة لوفاة رجل وزوجته وأخته في حادث انقلاب سيارة في المنطقة ذاتها، وأيضا أصيب شاب بالقرب من منطقة بالوظة، ونقل إلى مستشفى أبو خليفة التابع لمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وعلى إثر هذه الحوادث، طالب عدد من الأهالي، المحافظ ونواب المحافظة، بالعمل على رفع كفاءة الطريق ووضع إشارات مرورية وضوئية على جميع المنحنيات وإزالة الرمال المتراكمة على جانب الطريق، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث