أمير دندن يطرح أغنية فلسطينية جديدة بعنوان «زفة أغلى العرسان» (فيديو)

طرح المطرب الفلسطيني أمير دندن أغنية جديدة بعنوان «زفة أغلى العرسان» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من ألحان فلكلور فلسطيني، وكلمات الشاعر جريس عيد، وتوزيع خالد العلي ومكس وماستر ناجي حنا.

أمير دندن يروج لأغنيته الجديدة

وروج أمير دندن لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر فيديو من الأغنية وعلق عليه ببعض كلمات الأغنية قائلًا: «بسم الله وسميّنا على النبي صلّينا، وجينا كرمال العريس ولاجل عيونو غنّينا، جديدي زفة أغلى العرسان الآن على قناتي الرسمية على اليوتيوب بتمنى تحبوها وتنال إعجابكم».

آخر أعمال أمير دندن

وكان «دندن» طرح في شهر سبتمبر الماضي فيديو كليب أغنية «الرقم الصعب» والتي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، وحصدت إشادات واسعة منهم، كما حققت 4 مليون و200 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

أمير يحيي حفلا غنائيا في أمريكا

كما قام «دندن» بإحياء حفل غنائي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 9 من أبريل الماضي في مركز المؤتمرات في ألينتاون، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه.

معلومات عن أمير دندن

ولد أمير يوم 17 مارس 1991 في قرية مجد كروم شمال فلسطين، أحب الموسيقى والغناء منذ صغره واقتدى بوالده الفنان الشعبي خالد دندن وسار على نهجه، ثم درس الموسيقى في معهد بيت الموسيقى

وبدأت شهرته منذ مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب «آراب أيدول»، حيث تألق خلال البرنامج من خلال تقديمه عددا كبيرا من الأغاني الطربية والأغاني الشعبية، ووصل إلى النهائيات وحصل على المركز الثاني في التصفيات النهائية، وذلك في الموسم الرابع من المسابقة التي فاز بها صديقه الفلسطيني يعقوب شاهين.