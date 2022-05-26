عامل يتخلص من حياته شنقا بالجيزة.. والده رفض زواجه

أنهى عامل ألوميتال حياته بعد أن قام بشنق نفسه بحبل علقه في مروحة غرفته بسبب رفض والده زواجه في محافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.

وصول العامل إلى مستشفى أم المصريين

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه وصول عامل ألوميتال، ٣٣ سنة، إلى مستشفى أم المصريين متوفى وبه إصابات وجروح قطعية برسخ اليد اليسرى.

شقيق العامل المنتحر يروي تفاصيل الواقعة

وحسب تحريات المباحث، تم التقابل مع شقيق العامل المنتحر الذي قال إنه استيقظ من النوم ووجد شقيقه معلقا بحبل بمروحة سقف الغرفة وأنه حاول إسعافه، مؤكداً أنه طلب من صاحب المقهى الموجود أسفل المنزل مساعدته من أجل سرعة نقل شقيقه إلى مستشفى أم المصريين ولكنه توفي.

سبب تخلص العامل من حياته

وعلل شقيق العامل المنتحر أن شقيقه لجأ إلى التخلص من حياته بهذه الطريقة بسبب رفض والده زواجه، حيث إن والده أبلغه بأنه يجب عليه تجهيز شقيقته أولا ثم بعد ذلك يفكر في الزواج، وهو ما جعله يُقدم على فكرة التخلص من حياته على الفور شنقاً.

تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة

وتحرر محضر بتفاصيل الواقعة وأحالها العميد حسن دكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.