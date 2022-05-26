الفريق أسامه ربيع: مرور 4920 سفينة زيادة في القناة بقيمة 1.1 مليار دولار

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عدد من الأزمات التي واجهت قناة السويس منذ يناير عام 2020، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت من أهم التحديات التي واجهتها القناة، وكانت البداية هي تعطل حركة الملاحة الدولية وتأثير الجائحة على سلاسل الإمداد العالمية.

هيئة قناة السويس

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى اتخاذ إجراءات صارمة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية للمرشدين ومقدري الرسوم، لافتا إلى أنه خلال أزمة كورونا جاءت مركب «كوستا الإيطالية»، وكان على متنها نحو 62 حالة مصابة بفيروس كورونا من مياه الخليج.

وأضاف: «الحجر الصحي المصري صعد على متن المركب ولم يصعد أي من المرشدين على متنها ولم يكن من الممكن التخلي عن المركب في أزمته، وتم تنسيق عملية العبور عن بُعد عبر لانش قاطرة أمام وآخر خلف السفينة بكل منهما مرشدان تابعان للهيئة ومرت في سلام وأمان ونالت الهيئة إشادات دولية كبيرة».

أرباح قناة السويس

وعرض الفريق أسامة ربيع خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية خلال تلك الفترة، وهو ما نتج عنه مرور 4920 سفينة زيادة بقيمة 1.1 مليار دولار نتيجة التخفيضات خلال عام 2021، وبلغ إجمالي الحمولة خلال عام 2021 نحو 50 مليون حاوية، موضحا أن الهيئة نالت إشادات دولية كبيرة، مشيرا إلى أن قناة بنما حققت خسائر خلال العام نسبتها 21%، فيما حققت قناة السويس أرباحا بنسبة 8% في ظل تحقيق خسائر ضخمة على مستوى التجارة الدولية.

موازنة هيئة قناة السويس

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استعرض خطة الهيئة أمام لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/2023، فيما يخص هيئة قناة السويس.