بعد تعافيه من السرطان وكورونا.. جيف بريدجز ينتظر عرض «The Old Man»

كشف الممثل الأمريكي جيف بريدجز عن تفاصيل إصابته الأخيرة بفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه كان قريبا للغاية من الموت بعد إصابته أثناء تلقيه العلاج الكيميائي للسرطان، حيث قضى 5 أشهر في المستشفى للعلاج بسبب الخسائر التي لحقت به من معركته ضد فيروس كورونا «هذا ما يفعله العلاج الكيميائي، يجرّدك من كل نظام المناعة لديك».

قال جيف بريدجز إنه كان لا يستطيع التحرك من على السرير دون مساعدة ممرضة، بالإضافة إلى اعتماده على خزان أكسجين، متابعا: «كنت على وشك الموت، ظل الأطباء يقولون لي: جيف.. عليك القتال، أنت لا تقاتل، كنت في وضع الاستسلام، كنت على استعداد للذهاب»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جيف بريدجز يبدأ جولة دعائية مسلسل The Old Man

ويخوض الممثل الأمريكي بعد تعافيه، جولة دعائية لمسلسله الجديد «The Old Man»، المقرر عرضه بداية من 16 يونيو المقبل، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب توماس بيري، إنتاج عام 2017، وتدور أحداث المسلسل حول «دان تشيس» العميل السابق في وكالة المخابرات المركزية والذي أمضى عقودًا من العيش خارج الشبكة مختبئًا من وكالته السابقة، ولكن عندما تجبره محاولة اغتيال على ترك مخبأه، ينتهي به المطاف في الهروب من «هارولد هاربر»، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة التجسس الذي يشاركه تاريخًا معقدًا.

جيف بريدجز يكشف تفاصيل معاناته الصحية بين السرطان وكورونا

وأعلن الممثل الحاصل على جائزة أوسكار، في أكتوبر 2020، إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية، قائلا: «لدي ورم يبلع 12 في 9 بوصات، كان في حجم طفل داخل جسدي»، وبدأ «بريدجز» في العلاج الكيميائي على الفور والذي أثبت نجاحه قبل تشخصيه بالإصابة بـ «كوفيد -19»، وتدهورت صحة «بريدجز» في يناير 2021 عندما أصيب بفيروس كورونا، نظرًا لأن علاجه الكيميائي قد أضعف جهاز المناعة بشدة، لم يكون جسده خط دفاع قوي ضد فيروس كورونا.