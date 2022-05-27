صباحي: الحركة المدنية لم تضع شروطا.. وجميعنا نحتاج للحوار بشكل دائم

قال حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إن الحركة المدنية الديمقراطية بشخصيتها وأحزابها تفاعلت مع الحوار الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بطريقة جادة ومسئولة وأعلنت قبول مبدئية وطرحت ضوابط إجرائية وموضوعية لضمان نجاح الحوار وجديته، متابعا: «بقول على طرق في التفسير إحنا لم نطرح شروط، والحقيقة الحوار لا ينجح بشروط ولكن ينجح بجدية وضمانات، لكن أنا مش هدخل الحوار بفرض شروط ولا مفروض عليا شروط، ولو حد بيسمي دي شروط فدي شروط الحركة المدينة حاطها على نفسها لإن إحنا هنتحاسب من شعب بيبص على الحوار، الناس دي ارحت ليه حمدين اللي وده الحوار، الحركة المدنية بتعمل إيه».

شروط وضعتها الحركة المدنية على نفسها

وأضاف «صباحي» خلال استضافته في برنامج «مصر جديدة»، على فضائية «ETC » مساء اليوم الخميس، ويقدمه الصحفي ضياء رشوان، أنه في ظل احترام جميع الأطراف وضعت الحركة المدينة شروط على نفسها لأنه عندما يتم حسابها ستشرح الشروط التي تحدثت عنها ورأتها ضمانات ضرورية، مواصلا: «البلدي دي كلها محتاجة تتحاور مع بضعها وحوار دائما مش موسم عشان نتقدم ونتشارك في حمل المسئولية، والسيد الرئيس قال أنا عاوز حوار سياسي مع كل الأطراف وإحنا مش هنضيق واسع والحوار متاح لكل من يقبل عليه».

ضرورة أن يقول المعارض رأيه

وأوضح مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، أن الحوار يعني أن المختلفين في الرأي يتناقشون بجدية وبمسئولية وحسن نية من أجل الوصول لاتفاقات في بعض الأشياء، ويجب إيجاد مساحة مشتركة للتنفيذ معا وكذلك طرق إدارة الخلاف، مواصلا: « الحوار ده أطراف السلطة والمعارضة لأن المفتقد في هذا الوطن حوار السلطة مع المعارضة لو عندي 100 حزب و 90 منهم موالة مش محتاجين يتناقشونا مع بعض وبيعلنوا الموافقة في البرلمان على كل ما تطرحه السلطة التنفيذية، أنا عاوز المعارض يقول رأيه وكلمته الآن وده اختبار للمعارضة، ومش مطلوب من المعارض يقول للسلطة إنتي مخطئة بس ولكن يقول الطريق لحل مشكلات مصر من خلال سياسيات واضحة وتقديم بديل قابل للتنفيذ، والناس موجوعة إن الغلا واكلها».