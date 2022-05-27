حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 27-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يصعب توقع ما يمكن أن يصدر من مواليد برج الجوزاء، فهم يأتون بجديد دائمًا وشخصياتهم متغيرة لذا لا يمكن التنبؤ بردود أفعالهم، أو ما يمكن أن يقولونه ويتفوهوا به، كما يعتبر التعامل معهم ممتعًا بعض الشئ، فهم دائمًا متجددون نظرًا لامتلاكهم شخصيّتين مختلفتين ما يجعل توقّع تصرّفاتهم القادمة، كما أنهم يتمتعون بخفة الظل وتجدهم مرحون كثيرًا، وتطغى صفة المرح على مواليد الجوزاء، فهم يحبّون الضحك كثيرًا، ويمتلكون حسًّا عاليًا من الفكاهة، لذا لا يشعر معهم أحد بالملل عند الجلوس معهم أو مصادقتهم.

صفات مواليد برج الجوزاء

ومن ضمن الصفات التي يمتلكها مواليد برج الجوزاء، أنهم كريمون وطيّبون ويحبون مساعدة الآخرين وخاصّةً الفقراء منهم، ويكرهون صفة الأنانية والبخل ويحبّون إعطاء الناس ممّا يملكون، كما أنهم يحبّون المشاركة في نشاطات المجتمع، ولا يحبّون الاعتماد على أحد على الإطلاق، وذلك يرجع إلى أنّهم يرفضون بشكل نهائيّ أن يتحكّم فيهم شخص ما ولو جزئيًا.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

يطالبك الفلك اليوم أن تهتم بصحتك، وأن تأخذ قدرًا من الراحة إذ يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر اليوم، ما يحتم عليك العمل في صمت ولا مانع من بعض العزلة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب عليك أن تقلل حديثك اليوم ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية لأحد مهما كان مقربًا، كما يجب عليك الابتعاد عن الزهو بنفسك، ويجب عليك أن تلتزم الكتمان والسرية، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لبوابة الوطن.