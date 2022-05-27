فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الإدارات التعليمية تبدأ بعد غدٍ الأحد، تلقي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%، ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86 %، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90%، والتعليم الأساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه بلغ عدد المتقدمين بلغ عدد المتقدمين 183881 طالبا وطالبة، لاجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 150134 طالبا وطالبة.

91 طالبًا وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية بلغ 91 طالبا وطالبة، وتصدرت إدارات الدقي والشيخ زايد وجنوب الجيزة والوراق وأطفيح والعمرانية نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

من ناحيته، أعرب اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية

وكشفت مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الروابط المنشورة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق للطلاب.

الاطلاع على النتائج من خلال الروابط التالية:

الرابط الأول ، الثاني، والثالث