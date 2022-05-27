قصة وأماكن عرض فيلم الرعب Shut in بالسينمات

تعرض السينمات المصرية أفلامًا جديدة هذا الأسبوع، وأبرزها فيلم التشويق والرعب Shut In، الذي تدور أحداثه حول امرأة محبوسة داخل مخزن مؤن في منزلها من قبَل حبيبها السابق العنيف، ويصبح عليها استخدام براعتها لحماية طفليها، وذلك لكي تنجو بحياتها هي وأبناؤها وتصل لبر الأمان.

فريق عمل فيلم Shut in

فريق عمل فيلم Shut in هم وريني كوالي، جيك هوارتز، لوسيانا فانديتي، فنسنت جالو، بينيلوبي مارتون، إيدان شتايمر، والفيلم من إخراج دي. جيه. كاروسو وتأليف ميلاني توست.

أماكن عمل فيلم Shut in

ويتم عرض فيلم Shut in في سينمات سيني كومفورت، أركان، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما سان ستيفانو مول، سينما مدينتي، سينما فوكس مول مصر، سينما داندي مول.

أفلام السينمات المصرية هذا الأسبوع

وتعرض السينمات المصرية أفلامًا أخرى هذا الأسبوع أبرزها Top Gun: Maverick وتدور أحداث الفيلم حول طيار ناجح بعد مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، يحقق خطوة جديدة في مسيرته في مجال الطيران من خلال تجربة الطائرات الجديدة، وأبطال الفيلم توم كروز، جينيفر كونيلي، مونيكا باربارو، إد هاريس، مايلز تيلر، جلين باول، والمخرج جوزيف كوزينيسكي.

وفيلم The King's Daughter، وتدور أحداث الفيلم حول الملك لويس الرابع عشر الذي يسعى إلى نَيل الخلود من خلال القبض على حورية البحر وسرقة روحها، لكن تصبح خطته أكثر تعقيدًا عندما يكتشف ابنته غير الشرعية منها، أبطال الفيلم هم بيرس بروسنان، ويليام هارت، بنجامين وكر، كايا سكوديلاريو، بينج بينج فان، بن لويد هيوز، والمخرج شون ماكنامارا.