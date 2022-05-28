إعلان الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الثانية للانتخابات العمالية اليوم

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اليوم السبت، آخر موعد لإعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام في مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026، على مستوى 27 مديرية قوى عاملة بالمحافظات.

14 تصنيفاً نقابياً في المرحلة الثانية للانتخابات العمالية

وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية تشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب في اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية «أبسكو»، ويوم 30 من نفس الشهر لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

ووضح، أنه من المقرر أن تُعلن نتيجة الانتخابات والتظلمات منها لذوي الشأن 31 مايو الجاري، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

إيداع الأوراق لدى الجهة الإدارية المختصة

وبحسب وزير القوى العاملة، يتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة، إذ تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها، ثم إيداع الأوراق لدى الجهة الإدارية المختصة (مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلى النقابة، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

وأشار «سعفان»، إلى أن تشكيل هذه اللجان النقابية يكون وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها من 7 إلى 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل، ومن 7 إلى 13 عضوا من 5000 إلي 10 آلاف عضو، ومن 9 إلى 15 عضوا من 10 آلاف إلى 15 ألف، و15 إلى 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر، ويُطبق ذلك على المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.

وقال «سعفان»، إن اللجان المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون، وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، لافتا إلى أن كل من تقدم بطعن على الأسماء المرشحة تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها.