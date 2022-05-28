توريد 134 ألف طن قمح بـ30 شونة في أسيوط.. وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 134 ألفا و194 طنا من محصول القمح المحلي لموسم 2022، وذلك لأكثر من 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة حتى اليوم السبت.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل وتقديم التسهيلات والإجراءات والآليات لتحقيق المستهدف هذا العام، والذي يبلغ 403 آلاف طن، على أن تستمر عمليات استقبال الأقماح حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.

230 ألف فدان قمح

وأضاف محافظ أسيوط، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة هذا العام تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ خطوات جادة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم تسهيلات وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول.

غرفة عمليات لتلقي شكاوى المزارعين

يذكر أن محافظ أسيوط، أعلن عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على الرقم (01000623873)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.